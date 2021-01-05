حورية فرغلي: صعبان عليا نفسي مش عاوزة حد يشوفني غير لما أرجع زي الأول

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها لا تنظر في المرآة منذ عامين، متابعة: «صعبان عليا نفسي مش عاوزة حد يشوفني غير لما أرجع زي الأول».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أنها فقدت حاستي الشم والتذوق بعد خضوعها لعدة عمليات إثر تعرضها لحادث أثناء ركوبها الخيل، موضحة أن الجميع ابتعد عنها خلال الفترة الماضية.

وذكرت أنها بعد أخر أعمالها تلقت العديد من الانتقادات حول شكلها، مضيفة: «كانو بيقولولي اقعدي في بيتكو وبطلي تشتغلي».

وأوضحت أنها لم تكن تخضع لعمليات تجميل، مشيرة إلى أنها كانت ملكة جمال مصر لعام 2002، وليست بحاجة إلى عمليات تجميل.

وأشارت إلى أنها تنتظر أن تفتح السفارة الأمريكية بعد غلقها بسبب أزمة فيروس كورونا، لكي تستطيع السفر لإجراء عملية لأنفها، ذاكرة أن الفنانة رانيا محمود ياسين دائمًا على تواصل معها.

وأعربت عن استيائها من ابتعاد أفراد الوسط الفني عنها بعد أزمتها، معقبة: «محدش هنأني برأس السنة غير اخويا».

وتعاطف الجمهور مع الفنانة حورية فرغلى بعد تصريحاتها الأخيرة التي أعربت فيها عن حزنها الشديد، مما بدر من بعض أصدقائها المقربين الذين ابتعدوا عنها الفترة الماضية، بسبب تعرضها لبعض المشاكل بعد العملية الجراحية الأخيرة التى أجرتها فى «الأنف»، علماً بأنها وقفت بجانبهم وساعدتهم.