أرجع جوردن هندرسون، قائد ليفربول الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي للبداية البطيئة في المباراة وغياب الإنهاء الجيد من جانب الريدز.

وكان داني إنجز قد سجل هدفًا في الدقيقة الثانية منح به نقاط المباراة لساوثهامبتون في مباراة لم يتمكن فيها ليفربول من اختراق الدفاع الحصين لأصحاب الأرض.

وقال هندرسون في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس :"سبب الهزيمة ؟ البداية لم تكن جيدة. لم نبدأ المباريات الأخيرة بالسرعة المطلوبة، وهذه ليست عادتنا. لقد تحدثنا عن هذه النقطة أكثر من مرة مؤخرًا، لذلك يجب ألا يستمر ذلك".

وأضاف :"قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الثاني، ولكننا لم نتمكن من الوصول إلى المرمى. خلقنا فرصًا كثيرة في المباراتين الأخيرتين ولكن لم نترجم هذه الفرص إلى أهداف، وهذه مشكلة أخرى. أعتقد أن هذان هما السببان الرئيسيان".

وعما إذا كان لديه تفسير لبداية ليفربول البطيئة في المباراة، قال :"لا، لأننا كنا نعلم أنهم سيبدأون المباراة باندفاع هجومي. ندرك أننا كان علينا أن نلعب بسرعة أكبر، ولكن لسبب ما، تمريرات خاطئة أو ربما ارتكاب خطأ أو اثنين، وفي هذا الدوري تدفع ثمن ذلك".

وعن احتمالية العودة في النتيجة بعد المردود الجيد في الشوط الثاني، قال هندرسون :"كان علينا أن نواصل العمل بقوة من أجل إدراك التعادل، ولكننا للأسف لم ننجح في مسعانا. لقد خلقنا عدة فرص وربما كان علينا أن نجد طريقة لزيارة الشباك، وأعتقد أننا كنا نستحق الخروج بالتعادل على الأقل".

وأتم هندرسون تصريحاته مُعلقًا على مستوى ليفربول في الآونة الأخيرة، قال :"نحن محبطون ونشعر بالاستياء، ولكن هكذا يكون الحال في كرة القدم في بعض الأوقات. الشيء الأهم هو طريقة تعاملك مع الأمر، ونحن تنتظرنا مباراة مهمة ضد أستون فيلا في الكأس ثم مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري، ولذلك نحتاج لإظهار ردة فعل قوية والعودة إلى المسار الصحيح بسرعة لأننا لم نحقق النتائج المرجوة في المباريات الأخيرة".