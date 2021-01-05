 قادة دول الخليج يوقعون على بيان العلا - بوابة الشروق
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قادة دول الخليج يوقعون على بيان العلا

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 2:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 2:28 م

وقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مساء الثلاثاء، على بيان العلا، وذلك خلال فعاليات القمة الخليجية الـ41.
انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء.


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