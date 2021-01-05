مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة: أكثر من ثلثي لقاحات كورونا لم تستخدم

أفاد مسؤولون في القطاع الصحي بالولايات المتحدة بأن "أكثر من ثلثي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي جرى شحنها داخل البلاد، وإجماليها 15 مليون جرعة، لم يستخدم.

من جانبهما، تعهد حاكما ولايتي نيويورك وفلوريدا بمعاقبة المستشفيات التي لا تسرع بإعطاء التطعيمات، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار حاكم نيويورك، آندرو كومو، إلى أنه" ينبغي على المستشفيات استخدام اللقاحات في غضون أسبوع من تسلمها، وإلا ستواجه غرامة، أو خفض إمداداتها في المستقبل"، وذلك قبل ساعات من الإعلان عن أول إصابة في نيويورك بالسلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا.

وتوجه للمستشفيات بالقول: "لا أريد اللقاح في مبرد ثلاجة أو مجمد، أريده في ذراع أي شخص"، وأضاف مشددا: "إذا كنتم لا تقومون بهذه الوظيفة، فإن هذا يثير تساؤلات عن كفاءة تشغيل المستشفيات".

وكشف كومو أن مستشفيات نيويورك "قامت باستخدام أقل من نصف جرعات اللقاح المضاد لكورونا المخصصة لها حتى اليوم، ولكن أداءها متباين".

كما أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، سياسة تخصص بموجبها الولاية المزيد من الجرعات للمستشفيات التي تستخدم اللقاح بوتيرة أسرع.

ولفتت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أن فلوريدا "استخدمت أقل من ربع الجرعات التي حصلت عليها"، وهي في المجمل 1.14 مليون جرعة.

وأوضحت المراكز "أن الحكومة الاتحادية وزعت أكثر من 15 مليون جرعة على الولايات والمناطق الأمريكية، لكن لم يستخدم منها سوى حوالي 4.5 مليون جرعة".