الشرطة تحيط بمنزل جوايدو مع افتتاح البرلمان الفنزويلي الجديد

بعد فوز الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات البرلمانية الفنزويلية المثيرة للجدل التي أجريت في ديسمبر الماضي، بدأت الجمعية الوطنية الجديدة أعمالها اليوم الثلاثاء.



وأعلن أكبر عضو في البرلمان، فيرناندو سوتو روخا ، تشكيل البرلمان الجديد، حسبما أظهرت محطة تليفزيون تيليسور الفنزويلية.



وحقق حزب الرئيس نيكولاس مادورو الاشتراكي الفوز في الانتخابات التي أجريت في 6 كانون أول/ديسمبر، ويمتلك حزبه الآن 256 مقعدًا من أصل 277 مقعدًا.



وتم تعيين وزير الاتصالات السابق خورخي رودريجيز رئيسا للبرلمان، بينما حاصرت الشرطة منزل سلفه خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، اعتبارا من الصباح الباكر ، حسبما كتب مدير الاتصالات في حكومته الموازية على تويتر.



وكتب جوايدو، الذي أقسم لاحقًا اليمين على استمرار الجمعية الوطنية السابقة المؤلفة من 147 عضوا في جلسة موازية "بينما تحاول الديكتاتورية خلق الإرهاب وعسكرة البرلمان، سنؤسس الفترة التشريعية الجديدة للجمعية الوطنية الشرعية".



ووافقت الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة في فنزويلا على تمديد مهامها اليوم الثلاثاء، مع انتهاء ولايتها.



وصدقت الجمعية الوطنية على تولي جوايدو رئاسة الجمعية ومنصب "الرئيس المؤقت" للبلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



كما تم التصديق على تولي المشرعين خوان بابلو جوانيبا وكارلوس بريزبيتيا منصبي نائبي رئيس البرلمان.



وتم تعيين ويلفريدو فيبريس بينالفير سكرتيرا للجمعية.



وقد تم بث الجلسة التشريعية التي عقدت في مكان مجهول وبدون صحافة على الهواء مباشرة.



وكان العديد من أعضاء المعارضة الفنزويلية بقيادة جوايدو قد أعلنوا أمس الاثنين انسحابهم من الجمعية الوطنية الجديدة.



وأسفرت انتخابات السادس من ديسمبر عن فوز التحالف اليساري للرئيس نيكولاس مادورو بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية. وفقد جوايدو السيطرة على المؤسسة الحكومية الوحيدة التي كانت لا تزال في أيدي المعارضة.



وقاطعت المعارضة تلك الانتخابات إلى حد كبير، لأنها لم تعتبرها حرة ونزيهة.



وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجددا على دعم واشنطن لجوايدو. وقال عبر تويتر يوم الاثنين: "لقد أبدت الولايات المتحدة دعمها لانتخابات التصويت الشعبي، وهو تصويت حر ونزيه كشف عن احتيال مادورو وعظّم إرادة الشعب الفنزويلي".



وتعاني فنزويلا من أزمة عميقة، حيث أعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في أوائل عام 2019 وتم الاعتراف به كرئيس شرعي للدولة من قبل العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة. لكن مادورو احتفظ بقبضته على السلطة بمساعدة جيش فنزويلا القوي.