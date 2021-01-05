 النيابة العامة تشكل لجنة لفحص أجهزة التنفس بمستشفى الحسينية بالشرقية - بوابة الشروق
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النيابة العامة تشكل لجنة لفحص أجهزة التنفس بمستشفى الحسينية بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 12:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 12:28 م

قررت نيابة الحسينية بالشرقية، تشكيل لجنة لفحص أجهزة التنفس الاصطناعي بمستشفى الحسينية المركزي، وذلك بعد وفاة حالات من المصابين بفيروس كورونا داخل قسم العزل بالمستشفى.

وكانت النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل الشاب أحمد ممدوح، مصور مقطع الفيديو الخاص بوفاة 4 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد داخل قسم العزل بمستشفى الحسينية المركزي، وصرفه من سراي النيابة؛ وذلك بعد سماع أقواله فيما جاء بالفيديو.

كان الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، نفى الأنباء المتداولة عن عقاب الممرضة التي ظهرت بمقطع فيديو وفاة حالات كورونا داخل عزل مستشفى الحسينية المركزي، وإنذارها بالفصل، موضحًا أنها أنباء غير حقيقية.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة، أنه اتصل بالممارسة واطمأن عليها وأعطاها راحة لحداثة سنها، مشددًا على تحويل أمن المستشفى للتحقيق، وأن تحقيقات النيابة العامة لا تزال جارية في الواقعة وملابساتها.


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