قرقاش: يجب طي صفحة الأزمة والخلاف الممتد بين الدول الأربعة وقطر

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن هناك تفاؤلًا من دولة الإمارات بقمة العلا وبيان التضامن الذي صدر عنها، مشيرًا إلى أن التفاؤل ممتد للجهود التي قامت بها السعودية للوصول إلى هذا الإطار.



وأعرب قرقاش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الثلاثاء، عن أمله في أن يبني البيان لعلاقة سوية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشددًا على أهمية طي صفحة الأزمة والخلاف الممتد بين الدول الأربعة وقطر.



وأضاف أن طي هذه الصفحة والنظر إلى المستقبل له معطياته، مؤكدًا أن الدور السعودي والوسيط الكويتي والولايات المتحدة الأمريكية، هام ورئيسي لتحقيق هذا الهدف.



وأكد وزير الشؤون الخارجية أن الإمارات تؤمن بأن أمنها واستقرارها مرتبط بالمنطقة المحيطة، مضيفًا أن النظر إلى بيان التضامن يؤكد أساسات العلاقات السوية التي تسعى إليها، من عدم التدخل في الشأن الداخلي والموقف تجاه التطرف والإرهاب.



وانطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء.