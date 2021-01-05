ألمانيا تمدد إغلاق المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية يناير

اتفقت الحكومة الاتحادية في ألمانيا وحكومات الولايات الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، على تمديد إغلاق المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية يناير الجاري وذلك وفقا لورقة القرارات الصادرة عن اجتماع المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات.



واتفقت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات على بقاء المدارس ورياض الأطفال مغلقة على نطاق واسع أو على أن تعمل بشكل مقيد حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.



واتفقت ميركل مع رؤساء الحكومات في المشاورات التي تمت عبر الفيديو أيضا على تمديد قواعد الإغلاق المعمول بها للمنشآت منذ منتصف الشهر الماضي حتى نهاية الشهر الجاري.



وسيتم عقد مشاورات جديدة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لبحث كيفية تطور الأمور خلال شباط/فبراير المقبل.



كما اتفقت الحكومة الاتحادية والولايات على مضاعفة عدد أيام الأجازة المرضية لأولياء الأمور المخصصة لرعاية الأطفال المرضى في هذا العام وذلك في ظل القيود المفروضة في المدارس والحضانات.



وجاء في ورقة القرار المشتركة أن " تشغيل مؤسسات حضانات الأطفال والمدارس يحظى بأكبر قدر من الأهمية بالنسبة لتعليم الأطفال وللتوفيق بين ظروف العائلة والعمل بالنسبة لأولياء الأمور".



وأشارت الورقة أيضا إلى التداعيات السلبية لإغلاق سير العملية التعليمية والمشاركة الاجتماعية للأطفال والشباب، غير أنها نوهت في الوقت نفسه إلى أنه لابد من تمديد التدابير بموجب القرار الأخير الصادر عن الحكومة الاتحادية والولايات في الثالث عشر من الشهر الماضي حتى نهاية يناير الجاري.