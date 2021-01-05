تجديد حبس المتهم بقتل مُدرسة بولاق الدكرور 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس مدرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خليفة اتهامه بقتل زوجته أمام مدرسة خاصة تعمل بها ببسب شكه في سلوكها ببولاق الدكرور.

وعاينت النيابة العامة مسرح الجريمة، وتبينّ العثور على جثة سيدة ثلاثينة، ترتدي ملابسها كاملة ويحيط بها الدماء، وأمرت برفع آثارها ومضاهاتها بدماء المجني عليها لبيان مطابقتها من عدمه، وذلك بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية التي تفحص أيضًا السكين المستخدم في الجريمة وبيان استخدامه.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير طبي بالإصابات التي لحقت بها، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من ذلك.

كما طلبت النيابة استدعاء عدد من شهود العيان وأهلية المجني عليها لسماع أقوالهم، وطالبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا، يفيد بمقتل مدرسة على يد زوجها أثناء تواجدها بالمدرسة التي تعمل بها ببولاق الدكرور.

وانتقلت على الفور، قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين العثور على جثة "ف. ال" مدرسة في العقد الثالث من العمر، مصابة بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد، تلقتها على يد زوجها.

وبعمل التحريات الأولية، تبين أن خلافات أسرية بين الزوجين منذ فترة بسبب ترك الزوج لعمله لتفشي فيروس كورونا وعدم قدرته على توفير نفقات المنزل، وانتظر زوجته أمام المدرسة التي تعمل بها، وبمجرد نزولها من أتوبيس المدرسة انقض عليها وسدد لها عدة طعنات لتلقى مصرعها في الحال.

وتم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.