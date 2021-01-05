الإمارات تسجل 1967 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 216 ألفًا و699 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، كشفت الصحة الإماراتية عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 685.



وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1866 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 193 ألفًا و321.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 1.8 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 85 مليون إصابة.