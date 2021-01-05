مقتل 22 مدنيا على أيدي متمردين شرقي الكونغو الديمقراطية

قتل مسلحون يشتبه في كونهم من المتمردين الإسلاميين 22 مدنيًا، ونهبوا بلدية كيافيكيري في إقليم بيني بمنطقة شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الزعيمان المحليان روينزوري بوزي سينديواكو، وإيتيني موفونجا كيمويلي، لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، إن الحادث وقع الساعة السابعة مساء (18:00 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين، وإن المتمردين استخدموا المناجل والأسلحة البيضاء لارتكاب مذبحة ونهب المستوطنة بشكل منهجي.

وأضاف الزعميان أن الجيش تدخل بعد فوات الأوان لصد المتمردين.

وتابع بوزي سينديواكو "عمليات القتل المتكررة هذه، تتسبب في نزوح جماعي لسكان هذا القطاع نحو مناطق آمنة، بما في ذلك على وجه الخصوص مدينة بيني".

من جانبه، قال موفونجا كيمويلي "في الوقت الحالي، القرية بأكملها تبكي، لقد تعرض أبناء منطقتي للقتل، وهذا يصيبني بالغثيان".