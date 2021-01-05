الحكومة البريطانية تستثني الدوري الإنجليزي من الإغلاق الكامل الجديد بسبب كورونا

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ورياضات النخبة لن يتم المساس بها خلال فترة الإغلاق الكامل التي ستدخلها بلاده للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني مساء أمس الإثنين فرض حجر صحي جديد في مختلف أنحاء إنجلترا حتى منتصف فبراير، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المتحور الأسرع انتقالا.

وأشار جونسون في حديثه إلى وجود شروط للحفاظ على استمرار إقامة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وقال جونسون: «صالات الألعاب البدنية، ملاعب وصالات التنس، مساحات ممارسة الجولف، كل هذه الأماكن سيتم إغلاقها».

وأتم: «الدوري الإنجليزي الممتاز ورياضات النخبة ستقام بشروط، ووفقًا لإجراءات صارمة وفي أماكن محكمة وأنظمة كشف واضحة، سيتبعون نظام الفقاعة الطبية من أجل استكمال منافساتهم».

وتشمل مرحلة الإغلاق الجديدة منع العمل من أي مكان باستثناء المنازل، غلق كافة المحال والحانات باستثناء التي تقدم الأطعمة والأدوية، غلق المدارس والجامعات والاكتفاء بالدراسة عن بعد، إلى جانب السماح بخوض تدريبات رياضية مرة واحدة يوميًا بشكل منفرد.

وسجلت بريطانيا 58 ألف 784 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، بالإضافة إلى 407 حالة وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بداية الجائحة إلى 2 مليون 713 ألف و563 إصابة مع 58 ألف 784 وفاة.