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روسيا: تطعيم أكثرمن مليون شخص ضد كورونا حتى الآن

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 7:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 7:39 م

أعلن المعهد الذي طور لقاح " سبوتنيك في" الروسي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قامت بتطعيم أكثر من مليون شخص ضد مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن ألكسندر جينسبرج، رئيس معهد جماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة قوله إنه يتم منح حوالي 100 ألف جرعة من اللقاح كل يوم.

وطور معهد جماليا أول لقاح في العالم تمت الموافقة عليه . وبدأت روسيا حملة التطعيم في أوائل ديسمبر الماضي.

ومارس الرئيس فلاديمير بوتين ضغوطا على السلطات الصحية لتسريع وتيرة التطعيمات.

وبحلول نوفمبر، فإن من المتوقع أن يكون قد تم تطعيم 70 % من سكان روسيا البالغ عددهم 146 مليون نسمة، وفقا لتقارير سابقة.

وتخطط روسيا لإنتاج نصف مليار جرعة لقاح في العام الجاري، تخصص للتصدير. ويحتاج من يتلقى اللقاح لجرعتين من "سبوتنيك في" لاكتساب المناعة، التي يقال إنها تتكون في غضون 42 يوما.

وانخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا مؤخرا، حيث تم تسجيل 24200 حالة إصابة جديدة اليوم الثلاثاء، مقارنة بأعلى عدد تم تسجيله مؤخرا وبلغ 28 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

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