 إسرائيل تسجل 8308 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تسجل 8308 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

غزة - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 9:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 9:52 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 8308 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ446 ألف حالة تعافي منهم 388 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3445 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 29 حالة أمس، بينما هناك 764 حالة خطرة و183 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، بأن حوالي مليون و370 ألف إسرائيلي تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا حيث تم تلقيح ما يقرب من 146 ألفا منهم يوم الاثنين وحده.


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