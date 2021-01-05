محلل سياسي إماراتي عن قمة العلا: عودة للعمل الخليجي الطبيعي

قال الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي محمد خلفان الصوافي، تعليقًا على قمة العلا، إنها عبارة عن عودة للعلاقات الخليجية والعمل الخليجي الطبيعي إلى فترة ما قبل الأزمة.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمر يحتاج إلى بعض الخطوات العملية من الطرف الآخر لتأكيد حسن النية لدى الجميع.



وأكد أن قمة العلا حملت رسالة مفادها أن العمل الخليجي عاد إلى ما كان عليه، لكن مع انتظار خطوات من الجانب القطري، مضيفًا أن الخطوات المطلوبة واضحة ومعروفة للجميع وتم إعلانها في 13 شرطًا موجودًا في الاتفاقية.



وتابع: «ننتظر خلال الأيام القادمة لنتأكد من مدى تطبيق هذه الخطوات والسير نحو الإجراءات العملية لها»، مؤكدًا أن الاتفاق كان موفقًا وفي موضعه بموافقة الدول الأربعة، لذا كان لا يمكن أن تتم المصالحة دون موافقة الدول جمعاء.



وانطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء.