دراسة حديثة: مستويات الأكسجين في الدم عند المشي تظهر شدة فيروس كورونا

أفادت دراسة حديثة، بأن مستوى الأكسجين في الدم يمكن أن يساعد على التنبؤ بالمرضى الذين سيحتاجون في النهاية إلى دعم الأكسجين الأساسي، وأيهم سيتطلب علاجًا متقدمًا بالأكسجين.

ويحدد مستوى الأكسجين أثناء المشي، المرضى المعرضين للخطر؛ حيث توصلت الدراسة إلى أنه قد يكون من المفيد تقييم مستويات الأكسجين في الدم لدى المرضى عند المشي، وإذا كان هذا المستوى طبيعيًا أثناء الجلوس، يساهم انخفاض مستوى الأكسجين في الدم أو نقصه، في ضيق التنفس وتفاقم المرض لدى مرضى "كوفيد-19"، وفقا لموقع "تي آر تي وورلد".

ودرس الأطباء في 10 مستشفيات بمنطقة شيكاغو، 531 مريضًا بفيروس كورونا، وكانت مستويات الأكسجين في الدم لديهم طبيعية أثناء الراحة، وأصيب ما يقرب من واحد من كل أربعة بنقص الأكسجة عند النهوض والمشي.

وكان هؤلاء الأفراد أكثر عرضة بنحو خمس مرات لأن يحتاجوا في نهاية المطاف إلى دعم أساسي من الأكسجين، وأكثر عرضة بنحو 8 مرات للحاجة إلى علاج أكسجين متقدم، مقارنة بالمرضى الذين ظلت مستويات الأكسجين في الدم لديهم ثابتة أثناء المشي.

ووجد الباحثون أن انخفاض مستويات الأكسجين في الدم أثناء المشي يمكن اكتشافه في المتوسط بـ12 ساعة قبل أن يحتاج المرضى إلى أكسجين إضافي.

واقترح الباحثون ما يسمى بنقص الأكسجة المتنقل، "قد يكون بمثابة علامة فسيولوجية غير جراحية لاحتمالية الإصابة بمرض متوسط إلى شديد، ومساعدة الأطباء على فرز المرضى والبدء في التدخلات المبكرة".