شعبة وسائل النقل: جميع شركات تصنيع السيارات في مصر مشاركة في معرض إحلال المركبات

قال سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن المعرض الأول لإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يستفيد منه كل من الدولة والمواطن، مشيرًا إلى أهمية استغلال الغاز الطبيعي خاصة بعد توفره بمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، أن البرنامج يقدم مبلغًا للمواطن بمثابة مقدمًا للسيارة الجديدة التي سيستبدلها بالمتقادمة، موضحًا أنه سيتم تقديمه للبنك الذي بدوره سيقوم ببرنامج طويل الأجل لسداد الباقي من ثمن السيارة، بفوائد تقدر بنحو 4%.

وأشار إلى أن أسعار السيارات المتاحة ضمن البرنامج تحددها لجان من الحكومة، موضحًا أنه في حالة كانت السيارات بها جزء تصنيع محلي ستكون تكلفتها منخفضة.

وذكر أن جميع شركات تصنيع السيارات في مصر مشاركة في المعرض، مؤكدًا أنه لا يوجد أي شرط لإحلال المركبة سوى التقادم.

وأوضح أن من يرغب بشراء سيارة من المعرض لن يحصل على مزايا القرض الذي يقدمه البرنامج، لافتًا إلى أهمية المشروع في تقليل المبالغ التي يتم صرفها لاستيراد البنزين، فضلًا عن الحفاظ على البيئة، وتنشيط حركة التصنيع المحلي للسيارات.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس يشهد إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.