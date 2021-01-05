الدنمارك ترفع مستوى التحذير من كورونا وسط مخاوف من السلالة الجديدة

رفعت الدنمارك مستوى التحذير من كوفيد- 19 إلى الحد الأقصى وفرضت قيودا جديدة وسط مخاوف بشأن السلاسة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وتم رفع مستوى التحذير من كوفيد-19 في الدولة الواقعة بشمال أوروبا من المستوى الرابع إلى الخامس، مما يشير إلى أن مستويات العدوى قد تربك الخدمات الصحية.

ورغم انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من الاعداد التي شهدتها الذروة في ديسمبر، يقول مسؤولو الصحة إن وجود طفرة كورونا التي ظهرت في بريطانيا على الأراضي الدنماركية قد يمدد حالة الطوارئ أكثر.

وقالت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن اليوم الثلاثاء "نحن بحاجة للحد من مخاطر السلالات الجديدة، بما في ذلك السلالة التي ظهرت في بريطانيا، والقادمة إلى الدنمارك".

وكانت فريدريكسن تتحدث بعد اجتماع بين الحكومة وقادة الأحزاب السياسية لمناقشة أحدث التوصيات من مسؤولي الصحة.

وخفضت الحكومة سقف عدد المشاركين التجمعات العامة إلى 5 أشخاص، بعد أن كان 10 أشخاص في السابق.

كانت الدنمارك قد مددت أول أمس الأحد حظرها على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، ونصحت أيضا مواطنيها بعدم زيارة البلاد في رحلات عمل بسبب المخاوف من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ببريطانيا،بحسب وكالة بلومبرج.