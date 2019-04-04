قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة التفتت إلى احتياجات المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة أعدت وانتهت من قانون الهجرة.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الاثنين، أن القانون يتضمن إقامة صندوق لرعاية المصريين في الخارج، وتعويض العمالة البسيطة إبان أي ظرف في عملهم متعلق بالمرض أو الوفاة.

وأشارت إلى عرض القانون خلال المرحلة المقبلة لمجلس النواب، مؤكدة أن القانون انتهى وحصل على كل الموافقات الأمنية، إضافة إلى تمريره من وزارة العدل.

وذكرت وزيرة الهجرة أن الوزارة كانت ستتمكن من حل مشكلة العالقين في الإمارات العربية المتحدة والمتجهين لدولة الكويت لو تمت مناقشة القانون في البرلمان الماضي، موضحة أن هذه العمالة لا تستطيع تحمل تكلفة إقامتها في الإمارات.

ولفتت إلى تكفل رجال الأعمال المصريين المقيمين في دبي، ومؤسسة مصر الخير بإقامات هؤلاء العالقين؛ للحفاظ على كرامة العامل، مختتمة: «ملف المصريين في الخارج أمن قومي، وفي هذه الظروف من السهل استقطاب المواطن والتأثير عليه بأن دولته تركته ولا تسأل عليه».