صحاري باكستان جنة الصيد الجائر للصقور

يجد أثرياء الخليج العربي في صحارى باكستان ضالتهم للحصول على أفضل سلالات الصقور التي تعتبر من أقيم الأشياء لديهم، وهي كذلك من أهم عناصر الحياة البرية، وبعد صيدها وتهريبها للخليج بمبالغ طائلة تعود تلك الصقور بصحبة مالكيها الخليجيين لباكستان من جديد لتشارك بعمليات صيد طيور الحبارة، شبه المهددة بالانقراض، وبين كل ذلك تصبح البرية الباكستانية الخاسر الوحيد.

ويقول محمد رفيق، لفرانس برس، إن المهربين يتواصلون معه في كل شتاء لصيد الصقور وبيعها لهم، مضيفا أن حالته المادية كانت سيئة حتى صاد أحد الشواهين في رحلة صيد استغرقت أسبوعا ليوفر له ثمن الشاهين نفقات أسرته.

وبحسب صندوق حماية الحياة البرية الباكستاني تم تهريب 700 صقر من باكستان لدول الخليج العربى.

ويقول أحد نشطاء حماية الحياة البرية الباكستانيين إنه يقدر ملكية كل صقار خليجي لبين 5 إلى 600 صقر، بينما تقول مارغريت مولر مديرة مستشفى أبو ظبي للصقور، التي تعالج 11 ألف صقر، إن الصقارة الخليجيون يعاملون طيورهم مثل أبنائهم.

وتعتاد الصقور بنوعيها الشاهين والحر الهجرة شتاء من سيبيريا لباكستان ومنغوليا، ورغم اعتماد معظم الصيادين على صيد الشاهين الذي لا يعاني الإنقراض، إلا إنهم لا يتوانون عن استهداف الحر الذي يعاني الإنقراض.

وتستخدم باكستان الحياة البرية لديها لتعميق العلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج، فبين إعطاء تصريحات بصيد الحبارى على أرضها وإهداء الصقور للملوك والأمراء، تحصل باكستان على القروض السخية كل عام.

وقد كان عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، يعارض دبلوماسية الصقور حين كان في صفوف المعارضة ليقوم بممارسة نفس الدبلوماسية بعد توليه منصبه.

ويقول أحد مهربي الصقور إنهم يقومون عند بدء الموسم بالدفع مقدما لصيادي الأسماك الذين يتحولون لصيد الصقور شتاء، بينما يتم التكفل بنفقات أسر الصيادين حتى انتهاء رحلاتهم، مضيفا أنه حال صيد نوع مميز من الصقور يتم منح الصياد دراجة نارية كهدية.

وقدر بوب دولتون طبيب بيطري، الصقور المحرزة في أكتوبر من قبل الشرطة الباكستانية بمليون دولار.

ويقترح كامران خان رئيس احاد الصقارة الباكستانيين بأن الحل لإيقاف تهريب الصقور قد يكون في إعطاء المزيد من تصاريح الصيد على الأراضي الباكستانية لحيوانات غير الصقور ويتم إنفاق عوائد تلك التصاريح على المجتمعات المحلية لعدم تركهم عرضة لإغراءات المهربين.