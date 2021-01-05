إصابة مصارع السومو الياباني هاكوهو بكورونا قبل انطلاق البطولة الكبرى

بات من غير المرجح أن يشارك بطل مصارعة السومو الياباني هاكوهو في البطولة الكبرى للعام الجديد، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، نقلا عن جمعية السومو، أن هاكوهو المولود في منغوليا، جاءت عينته إيجابية في فحوص كورونا التي تم إجراءها عليه يوم أمس الاثنين.

وأضافت أن المصارع البالغ من العمر 35 عاما، خضع للفحص عقب شعوره بفقدان حاسة الشم أمس الاثنين.

وسيخضع المصارعون الأخرون، والذين كانوا مخالطين لهاكوهو، لفحوص فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وذلك للكشف عما إذا ما كانوا قد تعرضوا للعدوى.