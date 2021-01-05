الأعلى للجامعات يناقش مقترحا بخوض خريجي الطب البيطري اختبار مزاولة مهنة

قال عميد كلية الطب البيطري السابق، وعضو لجنة قطاع كليات الطب البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور خالد العامري، إنه أثناء دراسة تعديل مادة بقانون تنظيم الجامعات بشأن قضاء سنة امتياز لطلاب الطب البيطري، تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتوفير أماكن تدريب الطلاب، مؤكدا أن تدريب سنة الامتياز أمر مخطط له جيدا وموضوع في الحسبان وليس كما يروج له البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم وجود أماكن لقضاء سنة الامتياز.

وأوضح العامري، لـ"الشروق"، أنه تم التنسيق لتوفير 1746 وحدة بيطرية و255 وحدة متميزة، بإجمالي 2001 وحدة، و6 حدائق حيوان، و400 مجزر، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات وأماكن تجميع السائل المنوي لقضاء طلاب كليات الطب البيطري سنة الامتياز.

وأضاف أنه لا يجوز لأي طالب أن يحصل على ماجستير الطب البيطري سواء من كليات العلوم أو غيرهم لاحترام التخصص وحرصا على جودة التعليم، لافتا إلى أن توجه قضاء سنة امتياز في صالح الطلاب ويصقل مهارتهم.

وذكر أن بعض كليات الطب البيطري كانت تسمح بدراسات عليا لطلاب من كليات مختلفة الحصول على ماجستير ودكتوراه في مجالات الطب البيطري، في حين كانت جامعة القاهرة منضبطة ولا تسمح بذلك أبدا، ولم تمنح شهادات لأي من خريجى الكليات الأخرى.

وتابع: "حينما كنت عميدا للكلية منذ شهور معدودة، ونقيبا للأطباء البيطرين، تم تكليفي من قبل رئيس لجنة قطاع الطب البيطري في المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق بين عمداء الكليات لبحث كيفية تدريب الأطباء ووضع نظام للتطبيق، وحينما اقترحت قضاء الطالب سنة امتياز وافق جميع العمداء ونسقنا مع هيئة الوحدات البيطرية لتوفير الأماكن".

في سياق متصل، كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه يجرى حاليا مناقشة مقترح آخر يخص خريجى كليات الطب البيطري يقضي بضرورة خوض الخريج اختبار مزاولة مهنة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة الحرة، ويكون شرطا أساسيا للعمل في السوق أو الشركات والعيادات.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أنه مقرر أن تتولى وزارة الصحة إجراء هذا الاختبار، وأن يخوضه الخريج كل 5 سنوات مرة من أجل تجديد الرخصة لاستمرار مزاولة المهنة.