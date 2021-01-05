رئيسة حزب ميركل: يجب تجنب الحضور بالمدارس في ظل تفشي كورونا

دعت رئيسة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، لاتباع نهج حذر في المدارس ورياض الأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل المؤتمر عبر الفيديو المنتظر بين ميركل ورؤساء حكومات الولايات عن أزمة كورونا اليوم الثلاثاء.

وقالت أنيجرت كرامب-كارنباور، التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين: "أتمنى ألا يكون هناك أي حضور في المدارس ورياض الأطفال أو أن يكون لدينا حضور محدود قدر الإمكان".

وفيما يتعلق بأسئلة المواطنين ومخاوفهم التي تتعلق باستراتيجية منح لقاح كورونا، دعت الوزيرة الألمانية لنقاش مفتوح ولتوعية.

يشار إلى أن ميركل ورؤساء حكومات الولايات يعتزمون التشاور بعد ظهر اليوم في مؤتمر عبر الفيديو بشأن القيود المشددة لمواجهة فيروس كورونا والمحدد مدة سريانها حتى 10 يناير الجاري.

وخلال الأيام القليلة الماضية، صار من الواضح أنه لن يتم استئناف الحياة العامة في الوقت الحالي بسبب ارتفاع عدد الإصابات. ويؤيد أغلب رؤساء حكومات الولايات تمديد إجراءات مواجهة كورونا لمدة 3 أسابيع أخرى حتى نهاية الشهر الجاري.

وقالت كرامب-كارنباور: "عندما يكون الأساس لجميع الولايات الاتحادية هو تجنب الحضور الجسدي بالحصص المدرسية على نطاق واسع قدر الإمكان، يمكن أن يكون ذلك طريقا جيدا. سيكون ذلك بمثابة إشارة مهمة للغاية"، وأكدت أن تقليل المخالطات الاجتماعية في اليوم المدرسي أيضا لفترة طويلة قدر الإمكان يمكن أن يساعد في السيطرة على حدوث العدوى بالفيروس.

ورفضت رئيسة حزب ميركل الانتقاد الصادر من صفوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم لاستراتيجية الحكومة الخاصة بمنح لقاح كورونا. وقالت إنه صحيح أن هناك أسئلة مبررة وهناك أيضا حاجة للتحسين في بعض المسارات، إلا أنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن انتقاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعد "محاولة رخيصة للقيام بحملة انتخابية وسط الوباء"، لافتة أنه تم اتخاذ القرارات من قبل الحكومة المكونة من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي سويا.