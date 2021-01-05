أمين عام المحامين العرب ينعى الأمين المساعد رئيس لجنة فلسطين

نعى المكاوي بن عيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد، سيد عبد الغني الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئيس لجنة فلسطين، والذيوافته المنية اليوم الثلاثاء.



وعبر اتحاد المحامين العرب - في بيان اليوم - عن نعيه للأمين العام المساعد، ومشاطرة أسرته الأحزان والمواساة الصادقة، وإلى سائر المحامين في مصر، بوصف الفقيد أحد الأعلام البارزين في مهنة المحاماة، ودوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية لدى كل المحافل المهنية والسياسية، مؤمنًا بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، خاصة حق العودة مدافعًا عن مطالبهم أمام المجتمع الدولي ضد جرائم الاحتلال.