نقابة الصحفيين اليمنيين ترصد 112 انتهاكا ضد حرية الإعلام العام الماضي

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الثلاثاء، رصد 112 حالة انتهاك طالت حرية الصحافة في اليمن خلال العام الماضي.



وقال تقرير للنقابة: "إن الانتهاكات تنوعت بين الاختطافات والاعتقالات بـ 33 حالة، يلي ذلك التهديد والتحريض على الصحفيين بـ 22 حالة، ثم المنع والمصادرة بـ 13، والمحاكمات والتحقيقات بـ10 حالات، ثم الإيقاف عن العمل بعشر حالات، يلي ذلك التعذيب بـسبع حالات، وست حالات اعتداءات، وثلاث حالات قتل".



وذكر البيان، أن الحكومة بتشكيلاتها وهيئاتها المختلفة ارتكبت 50 حالة انتهاك، فيما ارتكبت جماعة الحوثي 33 حالة، وارتكب مجهولون 13 حالة، والمجلس الانتقالي الجنوبي 12 حالة، فيما ارتكبت وسيلة إعلامية خاصة 3 حالات، و حالة واحدة ارتكبها فصيل في المقاومة".



وأشار البيان إلى أن 13 صحفيا لا يزالوا مختطفين حتى اليوم: "منهم 11 صحفيا لدى جماعة الحوثي بعضهم منذ أكثر من 5 سنوات، وصحفي لايزال مختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ عام 2015، ومصور مخاطف لدى الحكومة في حضرموت عام".



يذكر أن حجم الانتهاكات ضد حرية الإعلام في اليمن توسع جراء الصراع المسلح الذي تشهده البلاد منذ نحو 6 سنوات، بين قوات الجيش الحكومي مسنوداً بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقى الدعم من إيران، من جهة ثانية.