جواز سفر أخضر إسرائيلي للمتعافين من كورونا أو متلقي اللقاح

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تفاصيل "جواز السفر الأخضر" المقترح للإسرائيليين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، أو تعافوا منه، الذي سيتيح لحاملي الوثيقة الوصول إلى تجمعات كبيرة.

وأفاد مسؤولو الصحة بأن "الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس سابقا، يمكن أن يحصلوا على جواز سفر أخضر مؤقت لمدة 72 ساعة"، بينما سيمنح الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من فيروس كورونا، جوازات سفر ستكون صالحة لمدة ستة أشهر، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

من جانبه، أشار منسق مكافحة كورونا الوطني، للجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست، نحمان آش إلى أنه "لتحقيق مناعة القطيع في دولة إسرائيل، فهم يتحدثون عن تطعيم حوالي 70% من السكان"، لافتا إلى أن "جواز السفر الأخضر هو وسيلة يريدون استخدامها لإدارة حياتهم اليومية، مع زيادة عدد المتعافين".

وأضاف: "كل من يتلقى التطعيم أو تعافى بإمكانه دخول أماكن، مثل مسرح هابيما، وكل من لم يفعل ذلك، سيكون بإمكانه الخضوع لفحص، وبعد ذلك حضور عرض، ولن يكون هناك إغلاق لنصف الدولة، في حين سيكون النصف الثاني حر، هذا لن يحدث".

وأوضحت وزارة الصحة أن "جواز السفر يهدف إلى تشجيع التطعيم، والسماح بإعادة فتح قطاعات الاقتصاد التي أغلقتها القيود التي فرضتها الحكومة لمكافحة تفشي الفيروس".

كما كشفت الوزارة أنه "سيكون بالإمكان استخدام جوازات السفر الخضراء لتمكين الوصول إلى أحداث ثقافية ورياضية، ومؤتمرات، ومتاحف، وأحداث أخرى من التجمهر".

وذكرت أنه "من المرجح أن يتم استخدامها أيضا في المطاعم، والمقاهي، ومراكز التسوق، والفنادق، والصالات الرياضية، والمسابح"، في حين لفتت الوزارة إلى أن جوازات السفر "لن تكون مطلوبة في المدارس، وأماكن العمل، والنقل العام، ودور العبادة، والمتاجر التي لها واجهة على الشارع".

وأعلنت أنه سيصبح بالإمكان "استخدام جواز السفر عبر تطبيق في الهواتف الذكية، أو من خلال نظام تفاعلي للتعرف على الصوت، أو طباعته كوثيقة، بحسب العرض التقديمي".

وقالت وزارة الصحة إنها بالإضافة إلى جوازات السفر الخضراء، ستصدر وثيقة تثبت تلقي التطعيم للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وإعفائهم من متطلبات الحجر الصحي، كما سيتم إصدار نسخة باللغة الإنجليزية من الوثيقة للمسافرين إلى خارج البلاد، وستكون الوثيقة سارية المفعول لمدة ستة أشهر، تبدأ بعد أسبوع من حصول الشخص على الجرعة الثانية من اللقاح.

كما أكدت الوزارة أنه عند إصدار جوازات السفر، "ستستمر قيود الإشغال والتجمعات بما يتناسب مع حالة المرض العامة"، مضيفة أن "المصالح التجارية لن تحتاج إلى الحصول على معدات خاصة للتحقق من جوازات السفر".