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إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز الـ100 ألف

الكورونا في الجزائر - ارشيفية
الكورونا في الجزائر - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 6:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 6:38 م
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 100 ألف و873 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2781.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 186 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 68 ألفًا و185.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 1.8 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 85 مليون إصابة.

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