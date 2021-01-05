روسيا تسجل 24 ألفا و246 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 24 ألفًا و246 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و284 ألفا و384 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة الفيروس -في بيان اليوم الثلاثاء- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرًا إلى أن 11.8% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أي أعراض سريرية.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 518 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 59 ألفًا و506 أشخاص.

وأوضح أن 22 ألفا و632 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة؛ ليصل إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليونين و662 ألفًا و668 شخصًا.