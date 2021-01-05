وزارة الكهرباء تناشد المواطنين عدم التطوع لإصلاح الأعطال

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن استعدادات الوزارة عبر تجهيز الشبكات وتطويرها لها مردود إيجابي وخاصة في ظل موسم سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى التأكد من عزل المهمات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تتأكد من عزل أعمدة الإنارة والتأكد من جاهزية المعدات الكهربائية للفصل، وخاصة مع زيادة الأمطار، مشيرًا إلى فصل الكهرباء بشكل مباشر لمنع أي خطورة.

وأشار إلى الاستعداد الكامل ورفع حالة الطوارئ لشبكات التوزيع ونقل الكهرباء على مستوى الجمهورية لتعزيز التوجه السريع إلى أماكن العطل، مناشدًا المواطنين عدم الاقتراب من الأماكن التي تحوي مهمات كهربائية مع سوء الأحوال الجوية، فضلًا عن عدم التطوع لإصلاح الأعطال.

وذكر متحدث الكهرباء أن إجمالي الاستثمار في شبكات التوزيع قارب من 30 مليار جنيه، خلال الثلاث سنوات الماضية، قائلًا إن حجم الاستثمار في المجال ضخم، مقارنة بما كان يحدث في الماضي.

وأكد أن الوزارة قطعت شوطًا جيدًا ومردودًا إيجابيًا من خلال تطوير شبكات التوزيع، متابعًا: «لازلنا نعمل على الاستمرار لضمان جودة التوزيع الكهربائية، وخاصة تحويل الشبكة من نمطية معتادة إلى حديثة».

وأوضح حمزة، أن التطوير في شبكات التوزيع أدى إلى تقليل فترات الانقطاع، منوهًا إلى أن التكدسات وزيادة السكان في بعض الأماكن تسببت في تحد كبير بالنسبة لعمليات التطوير.

ولفت إلى تطوير شبكة النقل لتدعيم التغذية الكهربائية في الصعيد والدلتا عبر توزيعها على ستة دوائر لمنح أكثر من بديل، موضحًا أنها تساهم في الانتقال إلى البديل في وقت قصير وسريع حال حدوث عطل.