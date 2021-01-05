توقع إعلان ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا خلال الشهر الماضي

تعلن وكالة العمل الاتحادية الألمانية اليوم الثلاثاء تقريرها الشهري عن سوق العمل خلال ديسمبر الماضي في ظل توقعات بإعلان ارتفاع معدل البطالة خلال الشهر الماضي.

وتعود الزيادة الطفيفة المتوقعة في معدل البطالة جزئيا إلى عوامل موسمية حيث تميل البطالة في ألمانيا إلى الارتفاع في الشهر الأخير من العام. كان عدد العاطلين في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي 699ر2 مليون عاطل.

ومن غير المنتظر أن تعكس بيانات البطالة خلال ديسمبر الماضي التأثير الكامل لإجراءت الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء فيروس كورونا المستجد نظرا لآن هذه البيانات تم جمعها حتى 10 ديسمبر الماضي في حين بدأ تطييق إجراءات الإغلاق الصحي يوم 16 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يعرض ديتليف شيله رئيس وكالة العمل الاتحادية صورة عامة لأوضاع سوق العمل خلال العام الماضي ككل، والذي شهد قيام الوكالة بتوزيع مساعدات مالية أكثر من أي عام آخر، كجزء من البرنامج الحكومي لدعم الأجور بهدف الحد من عمليات تسريح العمالة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.