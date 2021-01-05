محافظ الجيزة: غلق 78 منشأة طبية تدار بدون ترخيص

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غلق 78 عيادة تخصصية ومعامل للتحاليل ومراكز صحية وتغذية علاجية وعلاج ادمان وبنك دم بنطاق المحافظة لإدارتهم وتشغيلها بدون ترخيص وعدم توافر المختصين فى البعض منهم .

وقال المحافظ، فى بيان اليوم، إن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي قامت بها مديرية الصحة ممثلة فى الإدارة العامة للعلاج الحر بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت الطبية التى يتم إدارتها وتشغيلها بدون ترخيص خلال الشهر الماضي .

وضم قرار محافظ الجيزة بإجراء الغلق الإدارى لـ 44 منشأة طبية بمركز ومدينة أطفيح و 34 منشأة طبية بمراكز الصف وأوسيم وأحياء الدقى وبولاق الدكرور والهرم والعمرانية والطالبية .

وكلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، مؤكداً أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين .

ووجه المحافظ بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.