 سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 461 ألفا و961 حالة والوفيات 7918 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 461 ألفا و961 حالة والوفيات 7918

زيورخ - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:17 ص

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 461 ألفا و961 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 7918 حالة.

وأشارت البيانات إلى أنه تعافي من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا 317 ألفا و600 شخص من المصابين.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 45 أسبوعا.


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