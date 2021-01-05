محافظ المنيا: أغلقنا مقاهي كثيرة بعضها غير ملتزم بالسعة الاستيعابية وأخرى بها شيشة

قال أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه منذ صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمواجهة تداعيات فيروس كورونا، تم شن حملات على كل محطات السكك الحديدية ومواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة.

وأضاف القاضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، أنه بالتنسيق مع مديرية الأمن واجه بعض المخالفات، متابعًا: «أوقفت ميكروباص شهرا، بسبب أن جميع الركاب معه لم يكونوا مرتديين الكمامة».

ولفت إلى رصد حوالي 350 مخالفة السبت، و305 أخرى الأحد، مضيفًا أنه تم إغلاق مقاهي كثيرة لم تطبق الإجراءات الاحترازية، وأخرى لم تلتزم بالسعة الاستيعابية، وغيرها تم ضبط «شيش» فيها.

وناشد محافظ المنيا، الأهالي الخوف على أنفسهم وذويهم، ويلتزمون بالإجراءات الاحترازية، نظرًا لأن العدوى حاليًا تكون أسرية وليست فردية.

وعن غلق بعض العيادات الصحية في مطاي، نوه بأن مديرية الصحة في المحافظة تفتش على العيادات الصحية، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ قرار بالغلق حال وجود أي مخالفة سواء متعلقة بالنفايات الطبية أو غيرها.