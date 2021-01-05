مسؤول: العراق يخطط لاستيراد 10 ملايين لتر يوميا من البنزين

صرح مسؤول بقطاع النفط العراقي أن وزارة النفط تخطط لاستيراد 10 ملايين لتر يوميا من مادة البنزين لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي فيما يجري العمل لاستكمال بناء وحدات جديدة في مصافي التكرير العراقية لزيادة معدلات أنتاج المحروقات.

وقال حامد الزوبعي وكيل وزارة النفط العراقية لصحيفة /الصباح / الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء" إن وزارة النفط وضمن خطتها السنوية تستورد 10 ملايين لتر يوميا من مادة البنزين لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي الذي يصل الى24 مليون لتر يوميا وفق الأسعار العالمية".

وذكر أن وزارة النفط أوقفت أستيراد زيت الغاز حاليا بعد تأمين الحاجة المحلية من أنتاج مصافي التكرير العراقية وأن معظم الاستيراد من هذة المادة هو لحساب وزارة الكهرباء لسد متطلبات أنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضح المسؤول العراقي أن وزارة النفط وضعت خطة لرفع الطاقات التكريرية والنوعية من خلال تنفيذ مشاريع بناء مصاف جديدة وإعادة تأهيل خطوط الأنتاج ومن بين أهم المشاريع التي تم أعادتها هو مصفاة صلاح الدين الثانية أحدى أكبر منشآت مجمع بيجي النفطي العملاق الذي تعرضت وحداتها للتدمير خلال الحرب ضد داعش بعد منتصف حزيران/يونيو عام 2014.

وقال إن وزارة النفط تعمل حاليا على تنفيذ برنامج يتضمن"تحسين نوعية المنتجات النفطية وزيادة جودتها من خلال نصب وحدات إنتاجية حديثة وزيادة الطاقات الإنتاجية من خلال استكمال بناء مصاف جديدة أبرزها مصفاة كربلاء بطاقة 140ألف برميل يوميا حيث بلغت نسبة أنجاز المصفاة حاليا أكثر من 87% ورفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة الشعبية بمحافظة البصرة الى210الف برميل يوميا".

ويخطط العراق من خلال برامج بناء مصاف جديدة لتكرير النفط الخام في كربلاء والناصرية والفاو وكركوك وأنشاء وحدات إضافية في المصافي الحالية إلى رفع طاقة التكرير في البلاد إلى أكثر من مليون برميل يوميا لسد متطلبات الاستهلاك وإيقاف عمليات الاستيراد من الخارج.