رئيس الحكومة التونسية يُقيل وزير الداخلية ويتولى الوزارة مؤقتا

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أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الثلاثاء إعفاء وزير الداخلية رضا شرف الدين من مهامه.
وأفادت رئاسة الحكومة في بيان مقتضب تولي المشيشي نفسه المنصب بالنيابة إلى حين تكليف وزير جديد على رأس الوزارة.