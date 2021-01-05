أمير قطر يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، غادر متوجها إلى السعودية؛ ليترأس وفد دولة قطر في القمة الخليجية التي تستضيفها مدينة العلا السعودية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الكويت أمس أن السعودية وقطر اتفقتا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين الجانبين، ما يزيد الآمال بأن تنهي القمة التوترات الخليجية مع قطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.