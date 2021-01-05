البنك الإفريقي للتنمية يوافق على منحة بـ7 ملايين دولار لتعزيز الطاقة في 4 دول

وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، على منحة بقيمة 7 ملايين دولار من صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا (SEFA)، التابع له، لتقديم المساعدة الفنية في إعداد مبادرة لتطوير صناعة شبكات الكهرباء الصغيرة والمتجددة لتلبية احتياجات القارة السمراء في هذا القطاع سريع التطور.

ومن المنتظر أن يشمل برنامج "تسريع سوق الشبكة المصغرة في إفريقيا" (AMAP)، الذي يهدف إلى تعزيز الوصول إلى الطاقة في المناطق النائية وتعزيز المرونة المناخية في جميع أنحاء إفريقيا، على 3 مكونات أساسية؛ هي تنفيذ إطار جديد وموحد لبرامج تسريع الشبكة الصغيرة على المستوى الوطني في 4 بلدان منها نيجيريا؛ وتصميم وتعزيز حلول تقليل المخاطر المالية؛ ودعم أنشطة المعرفة والابتكار وتنمية المهارات، بما في ذلك استمرار الموقع الإلكتروني لمكتب المساعدة الخاص بالشبكة الخضراء الصغيرة التابع للبنك.

من جانبه، قال الدكتور كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك لشؤون الطاقة والمناخ والنمو الأخضر: "إن الشبكات الصغيرة هي سمة متكاملة ومهمة بشكل متزايد لحلول الوصول إلى الطاقة، ليس فقط من حيث توفير الكهرباء للأسر، ولكن أيضًا من حيث ضمان وصول السكان المحرومين من الخدمات إلى الاستخدامات الإنتاجية للطاقة لدعم النمو الاقتصادي الشامل والأخضر".

وأضاف أن برنامج "تسريع سوق الشبكة المصغرة في إفريقيا" "AMAP" يؤكد التزام بنك التنمية الإفريقي بتعزيز صناعة الشبكات المصغرة في إفريقيا، والتي نراها محركًا رئيسيًا للوصول السريع إلى الطاقة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على البيئة، لاسيما بعد التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).