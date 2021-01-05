وضع طارق العشري نفسه في مأزق كبير بعدما أعلن أمس الإثنين بشكل رسمي تقدمه باستقالته من القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش.

وتأتي استقالة العشري بعد خسارة الطلائع أمام الاتحاد السكندري بالجولة الماضية للدوري الممتاز بنتيجة 2 -1.

مجلس إدارة طلائع الجيش، كان قد أعلن فور تقدم العشري باستقالته، تولي عبدالحميد بسيوني القيادة الفنية للفريق الحربي.

وتحمل لائحة المسابقات بعد تعديل عدد من بنودها بما يخص تنظيم عمل المدربين (لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع نادٍ آخر في المسابقة ذاتها).

في المقابل تسمح اللائحة للمدرب بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.

اتحاد الكرة كان قد وضع عدد من البنود لتنظيم عمل المدربين، مع الاستقرار على تشكيل لجنة تعمل على تولي شؤون المدربين للنظر في أي منازعات تتعلق بهم.