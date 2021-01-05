أستاذ علوم سياسية: قطر ستعيد نفس الأسلوب والممارسات بدون وجود ضمانات حقيقية

طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المصالحة مع قطر تحتاج آليات وضمانات ومناخًا لتشكيل بنية العلاقات الخليجية والعربية، منوهًا إلى أن قطر ستعيد نفس الأسلوب والممارسات بدون وجود ضمانات حقيقية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الاثنين، أن «الأمر لا يتعلق بالمنتصر والمنهزم في المصالحة القطرية»، متسائلًا عما قدمته الدوحة للتعامل معها كدولة سوية.

وتابع: «لا مشكلة في التعامل مع قطر على المستوى الرسمي أو الشعبي، لا أحد يريد فرض مقاطعة على قطر، المشكلة في النهج والسلوك الذي لم يتغير»، مؤكدًا أنها لم تغير في خطابها الإعلامي والسياسي حتى اللحظة مع الدول المقاطعة.

وذكر أستاذ العلوم السياسية أن الدول لن تتمكن من بدء خطوة جديدة بدون الضمانات وتغيير الخطاب السياسي الإعلامي التحريضي لقطر، مشددًا على أهمية وجود مناخ جديد تتشكل فيه بنية العلاقات الخليجية بين قطر والدول الأخرى.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، مساء أمس الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية بداية من مساء أمس، قبل ساعات من انعقاد قمة العلا في المملكة الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الكويتي، في بيان تليفزيوني، إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أجرى اتصالا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، وأنه تم الاتفاق على فتح جميع الحدود بين قطر والسعودية.