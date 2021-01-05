وسيط الجمهورية بالجزائر: محاربة والرشوة ضرورة لاستعادة ثقة المواطن

أكد كريم يونس وسيط الجمهورية بالجزائر اليوم الإثنين ضرورة محاربة والقضاء على ظاهرتي البيروقراطية والرشوة لاستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.



وقال يونس، في تصريحات اليوم، إن "وساطة الجمهورية من خلال الوسيط الوطني أو المحلي تضطلع بدور مهم في محاربة مثل هذه الآفات الاجتماعية التي استفحلت في مؤسسات الدولة مما أدى إلى عدم التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين وفقدانهم للثقة"، داعيا في ذات الوقت إلى أهمية التنسيق مع بقية القطاعات والأطراف لمحاربة مثل هذه الظواهر.



يذكر أن وسيط الجمهورية يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وهو هيئة طعن غير قضائية، تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وتعتبر همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني والمواطن الذي يكون ضحية غبن أو تجاوز من طرف الحكومة.



وقال يونس "المندوب المحلي لوسيط الجمهورية هو مسؤول رفيع بالدولة ونزيه ومخلص ومطلع على الشؤون العامة وله دور في محاربة ظاهرتي الرشوة والبيروقراطية، كما يساعد الأفراد على تسوية نزاعاتهم مع الحكومة، خاصة إذا لم تؤد دورها كما يجب كما يعمل على حماية ودعم حقوق الإنسان".



وأكد أن مندوب وسيط الجمهورية لا يحل محل الوالي ولا النواب كما أنه ليس محاميا ولا عونا للحكومة، بل يتمتع باستقلالية تامة، مشيرا إلى ضرورة التكفل بانشغالات المواطنين، خاصة المتعلقة بحياتهم اليومية، موضحا أن هناك بعض الأطراف الأجنبية التي تستثمر في مشاكل المواطنين لزعزعة استقرار البلاد.



وأوضح أن مؤسسة وساطة الجمهورية استقبلت خلال عشرة أشهر أكثر من 8 آلاف عريضة شكوى، فيما تم استقبال خلال جلسات الاستماع 2824 مواطنا، مشيرا على أغلب الشكاوى تتعلق بملفات الصحة والحماية الاجتماعية، والسكن وتحسين ظروف معيشة المواطن وكذا عدم تنفيذ قرارات المحاكم.