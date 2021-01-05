محافظ كفر الشيخ يغلق 10 مراكز تعليمية خلال حملة بالعاصمة

قاد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، بعاصمة المحافظة، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام ولفيف من القيادات الشرطية.

وأسفرت الحملة عن غلق 10 مراكز للدروس الخصوصية في المنطقة الواقعة بجوار دوران ال47 والمحيطة به، والمقابلة لنابولي، وشدد محافظ كفر الشيخ على تطبيق القانون بكل حزم ، حفاظا على صحة المواطنين، وغلق مراكز الدروس الخصوصية، كما قرر قطع التيار الكهربائي عن مواقع الدروس الخصوصية.

وناشد نور الدين، أولياء أمور الطلاب، بعدم توجيه أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية حفاظا على صحتهم، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم وفرت منصات تعليمية للطلاب وأعلنت عنها إضافة للقنوات التعليمية المجانية.