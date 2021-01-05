علق الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، على الجدل المثار حول أزمة الأكسجين، قائلًا: «إحنا بندور على خبر نعمل منه حكاية ونقلق الناس كلها».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الاثنين، إنه لم يحدث من قبل أن حدث نقص بشبكات الأكسجين في المستشفيات، موضحًا أن حدوث نقص بالأكسجين في أحد المستشفيات يكون ناجمًا عن خطأ فني أو إداري.

وأوضح أنه لا يتم ترخيص أي مستشفى من قبل وزارة الصحة إلا بعد التأكد من وجود خط الأنابيب الغازية، ذاكرًا أنه يوجد نحو 30 شركة بمصر لإنتاج غازات الأكسجين والنيتروجين وغيرهم.

وأكد أنه لا يوجد عجز في أسطوانات الأكسجين، مشيرًا إلى ارتفاع ثمن الواحدة ليبلغ نحو 3 ألاف جنيه؛ نظرًا لزيادة الطلب عليها من جانب المواطنين بعد انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وتابع: «هناك طلب غير مبرر على أسطوانات الأكسجين، تسبب في إحداث شبه أزمة»، مضيفًا أنه لابد من إشراف الطبيب على تركيب أسطوانات الأكسجين.