النيابة تستمع لأقول شهود العيان حول اغتصاب سائق لطالبة الطب بالجيزة

تستمع النيابة العامة بجنوب الجيزة، لأقوال شهود العيان حول واقعة اتهام طالبة في كلية الطب لسائق باغتصابها، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما تواصل التحقيق مع المتهم حيث واجهته بالتحريات التكميلية.

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة أمرت بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب طالبة بكلية الطب داخل شقته.

وشهدت محافظة الجيزة جريمة بشعة، حيث اغتصب سائق طالبة بكلية الطب، بعد أن استدرجها بحجة العمل كجليسة أطفال لأبنائه، للإنفاق على نفسها خلال الدراسة، حيث هددها بسلاح "طبنجة صوت"، واعتدى عليها جنسيا وتركها عقب ذلك، وتم إبلاغ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بتعرض طالبة في كلية الطب بإحدى الجامعات، لاعتداء جنسى على يد سائق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم القبض على المتهم بشقته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتهديد المجنى عليها بسلاح "طبنجة صوت" واغتصابها.

وقالت الضحية، خلال التحقيقات، إنها كانت ترغب فى العمل للإنفاق على نفسها خلال الدراسة، وقبلت العمل كجليسة أطفال لأبناء المتهم، وخلال تواجدها بشقته، اعتدى عليها جنسيا تحت تهديد السلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.