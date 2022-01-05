الإمارات تعلن تطعيم كل السكان بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

كشفت حكومة الإمارات عن وصول نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا 100% من السكان، في حين بلغت نسبة المتلقين للجرعتين 31ر92 % من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.



وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، نورة الغيثي، أن دولة الإمارات قدمت منذ بداية الجائحة نموذجا فريداً في أسلوب التعامل المرن والمدروس لإدارة الأزمة الصحية العالمية المتمثلة في فيروس "كوفيد- 19"، مشيرة إلى أن "الجاهزية والاستعداد كانا نتيجة للتعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة الوطنية والقطاعات المعنية على اختلاف تخصصاتها، إذ عملت بروح الفريق الواحد حفاظا على صحة المجتمع للوصول إلى مرحلة التعافي".



وقالت الغيثي، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية اليوم الأربعاء: يوصي دليل لقاحات "كوفيد- 19" جميع الأفراد المؤهلين بأخذ الجرعة الداعمة بعد مرور ستة أشهر من الجرعة الثانية الأساسية، إذ أوصى الدليل للمطعمين بالجرعتين من تطعيم سينوفارم للفئات أكثر عرضة لمخاطر المرض مثل أصحاب الأمراض المزمنة والأفراد من عمر 50 عاما فما فوق بأخذ الجرعة الداعمة بعد مرور ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية وباقي الفئات من عمر 16 عاما فما فوق ينصح بأخذ الجرعة الداعمة بعد مرور ستة أشهر من الجرعة الثانية من التطعيم أو تطعيم آخر.



وأكدت أن الجهات المعنية تولي أهمية بالغة تجاه متابعة الالتزام بالتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية لرصد أي مخالفات أو سلوكيات قد يكون لها تداعيات سلبية على صحة المجتمع وسلامة أفراده، حفاظا على الجهود التي بذلتها حكومة دولة الإمارات بمختلف مؤسساتها طوال الفترة الماضية لضمان الوصول إلى مرحلة التعافي.