المجلس الثوري لفتح: إجراءات فلسطينية قادمة في ظل استمرار تعثر عملية السلام

قال المجلس الثوري لحركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، إن إجراءات فلسطينية سيتم اتخاذها في ظل استمرار تعثر عملية السلام.

وذكر بيان صادر عن المجلس الثوري (برلمان فتح) ، عقب اجتماعات له في مدينة رام الله استمرت يومين، أن فلسطين "أعطت كل الوقت وكل الفرص لإنجاح عملية سياسية جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين".

وأشار البيان إلى أنه "رغم الالتزامات والتعهدات الواردة من الرئيس (الأمريكي جو) بايدن وأركان إدارته، إلا أن شيئاً لم ينفذ منها، مما سيدفعنا لاتخاذ إجراءات محددة إزاء هذا الوضع في اجتماع مجلسنا المركزي قريباً (مقرر منتصف الشهر الجاري)".

وذكر أن الاجتماع القادم للمجلس المركزي "يكتسي أهمية مفصلية، حيث سيكون الرد الفلسطيني على انسداد الأفق السياسي نتيجة تعنت وتطرف وإجراءات حكومة الاحتلال وبطء الإدارة الأمريكية وترددها بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها".

وطالب البيان بـ"تحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع وزاري للجنة الرباعية يدعو لمؤتمر دولي ذي صلاحيات، يضع جدولا زمنيا مقبولا للبدء بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد استقلاله وممارسة سيادته في دولته المحتلة على أرض وحدود عام 1967".

وحث البيان الأطر الوطنية ذات الصلة على "فتح حوار استراتيجي مع الاتحاد الأوروبي، واستمرار التنسيق مع الأصدقاء في روسيا الاتحادية، والصين الشعبية"، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لمنع عضوية إسرائيل المراقبة في هذا الاتحاد.

وأكد المجلس الثوري لفتح "أننا نواجه بقوة كل محاولات الاعتراف الصريحة أو غير المباشرة لبعض الدول بضم الاحتلال للقدس الشرقية المحتلة، وفتح مكاتب تمثيل تجارية أو دبلوماسية هناك، ونعتبر ذلك مرفوضاً ومخالفاً للشرعية الدولية وقراراتها حول القدس".

ودعا المجموعة الدولية إلى الإيفاء بالتزاماتها القانونية المنصوص عليها باتفاقات جنيف، وفرض احترام هذه الاتفاقات، وفرض العقوبات على قوة الاحتلال التي تخرق يومياً هذه الاتفاقات.