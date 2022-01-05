الخارجية الإيرانية: تداعيات جريمة اغتيال قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن "تداعيات جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا"، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقالت الخارجية الإيرانية، عبر حسابها على تويتر، إن "اغتيال الفريق سليماني لم يكن ترجمانا بازرا لإرهاب دولة وانتهاكا للمبادئ البديهية للقانون الدولي فحسب، بل أظهر أن أمريكا بإمكانها ارتكاب جريمة ولكن تبعاتها لن تكون تحت سيطرتها. فراغ هذه العقلانية العامل الأساس بأفول أمريكا.

يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.

لم يكن اغتيال اللواء #سليماني مثالاً واضحاً على إرهاب الدولة / انتهاك المبادئ الواضحة للقانون الدولي، بل أظهر أيضا أن أمريكا يمكن أن ترتكب جريمة لكن عواقبها لن تكون ضمن مقدرتها. فراغ هذه العقلانية هو السبب الأساسي لأفول أمريكا.#سفیر_السلام pic.twitter.com/GwwutrvE9b — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) January 5, 2022

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.