آشلي بارتي تبلغ دور الثمانية لبطولة أديلايد للتنس

تأهلت الاسترالية آشلي بارتي لدور الثمانية ببطولة أديلايد للتنس، بعد فوزها على الأمريكية الشابة كوكو جوف في دور الـ16 للبطولة اليوم الأربعاء.

وفازت بارتي، المصنفة الأولى عالميا، التي خاضت أول مباراة للفردي منذ مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) بنتيجة 4 / 6 و7 / 5 و6 / 1.

وقلبت بارتي، المرشحة الأوفر حظا للفوز ببطولة استراليا المفتوحة أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي، تأخرها أمام منافستها الأمريكية في المجموعة الأولى، لتفوز بمجموعتين متتاليتين وتصعد للدور التالي في البطولة، بعد مواجهة ماراثونية استمرت ساعتين و12 دقيقة.

وبعدما صنعت المجد بفوزها ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) في صيف العام الماضي، حصلت بارتي على راحة طويلة بعد خروجها من الدور الثالث لبطولة فلاشينج ميدوز في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلقت بارتي على فوزها قائلة "شعرت وكأنني لعبت مباراة جيدة جدا ،واعتبر أنها كانت أول مباراة لي في غضون بضعة أشهر".

وأضافت بارتي "في المجموعة الأولى، كنت قادرة على خلق الفرص، لكنني كنت بطيئة وثقيلة في التنفيذ، وفي منتصف المجموعة الثانية، كنت قادرة على تحسين إيقاعي بشكل أفضل قليلاً في الإرسال وواصلت اللعب بقوة بضرباتي الأمامية".

زأوضحت النجمة الاسترالية "لعبت كوكو بشكل رائع وأجبرتني على ضرب الكثير من الكرات. شعرت أنني تحسنت بشكل أفضل مع استمرار المباراة. كان من الجيد الحصول على بعض الوقت في الملعب".

وتلعب بارتي في دور الثمانية مع الفائزة من لقاء الأمريكية صوفيا كينن، البطلة السابقة لبطولة لاستراليا المفتوحة، والاسترالية أجلا تومليانوفيتش.

كان هناك المزيد من الأخبار السارة لبارتي حيث ودعت اثنتان من منافسيها الرئيسيتين البطولة مبكرا.

وتعرضت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية للبطولة، لخسارة مفاجئة أمام السلوفينية كاجا يوفان، المصنف رقم 100 عالميا، بنتيجة 7 / 6 (8 / 6) و6 / 1.

وودعت اليونانية ماريا سكاري، المصنفة الثالثة للمسابقة، مبكرا أيضا إثر خسارتها بمجموعة لمجموعتين أمام الأمريكية شيلبي روجرز، التي سبق لها الإطاحة ببارتي في بطولة أمريكا الموسم الماضي.