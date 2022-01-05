قال علي العباسي رئيس شركة الكرة بغزل المحلة، إن ناديه لن يتنازل عن الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بينه وبين محمد عودة المدرب السابق للفريق والذي رحل لتولي المهمة الفنية لنادي المقاولون العرب.

وقال العباسي في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة صدى البلد: "سنعلن عن الجهاز الفني الجديد بقيادة عبدالحميد بسيوني اليوم الأربعاء وهو الذي له حق الوحيد في تحديد مصير اللاعبين أو توفير البدائل في حالة رحيل أي لاعب".

وواصل: "كل لاعبي غزل المحلة تم تمديد عقودهم على الأقل لعامين ونصف ولا توجد أي مستحقات متأخرة بل أيضا يحصل اللاعبين على مكافآت المباريات في اليوم التالي".

وشدد :"عودة رحل بطريقة مهينة وسيئة عن النادي ولن نتنازل عن الشرط الجزائي البالغ شهرين من راتبه بالإضافة إلى جهازه المعاون الذي رحل معه إلى المقاولون العرب".

واختتم: "نحن الآن في مرحلة بناء فريق وغير وارد التفريط في أحد أعمدة الفريق، فالبداية ستكون بناء الفريق ثم الاستثمار ونريد أن يكون هناك فريق قوامه من اللاعبين المميزين".