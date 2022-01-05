حيَا البساتين والمعصرة ينفذان حملتان لمصادرة معدات ومواد بناء في مواقع مخالفة

قاد الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، حملة مكبرة بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية وبمعاونة القوات الشرطية، أسفرت عن رفع جميع الإشغالات من محيط محطة مترو حلوان وإخلاء محيط المنطقة من قبضة الباعة الجائلين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لرؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، بضرورة تكثيف حملات الإشغالات، وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمجابهة فيروس كورونا خلال احتفالات عيد الميلاد.

فيما كثف حي المعادي جهوده بالتنسيق مع مشرفي المربعات والمتابعة الميدانية لرفع

إشغالات المحلات والكافيهات المخالفة بشارع ١٥١ وشارع أبراج عثمان وشارع الخمسين بزهراء المعادي، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق قريب، وتنفيذا لتوجيهات نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وإعلاء كلمة القانون ضد جميع المخالفين وفي إطار انطلاق الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتصدي لمخالفات البناء وأثناء المرور الميداني للأجهزة التنفيذية بقيادة الدكتور ياسر الجندي رئيس حي المعصرة تبين وجود أعمال بناء مخالفة بالعقار رقم ١٢ شارع السايس تقاطع شارع حسن حسني، وتم إيقاف الأعمال ومصادرة مواد البناء المستخدمة بمخزن الحي.

وأوقف حي البساتين أعمال مخالفة بتعديلات داخل محل رقم ٢١٦ بعمارات صقر قريش حيث تم مصادرة المعدات ومواد البناء وإبلاغ مدير الإسكان بالحي؛ لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحملة لرفع وإزالة إشغالات الباعة من أمام مدرسة شجر الدر بمنطقة صقر قريش، وجاري تكثيف المتابعة على مدار اليوم لرصد أي مخالفة وإزالتها في المهد مع الالتزام باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء حتى لا يضع أحد نفسه تحت طائلة القانون.

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