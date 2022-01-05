نقابة للمعلمين بشيكاغو تصوت بالموافقة على التحول إلى التعليم عن بعد لمواجهة كورونا

صوتت نقابة معلمي شيكاغو بالموافقة على التحول إلى التعليم عن بُعد اعتبارا من اليوم الأربعاء، ووقف الدراسة بالفصول في المدينة الواقعة بولاية إلينوي في الولايات المتحدة، وفقا لتغريدات نشرتها النقابة على تويتر.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم أن نحو 73% من الأصوات أيدت العمل عن بُعد، وذلك لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت النقابة إن التدريس عن بُعد سوف ينتهي عندما "تنحسر الزيادة الكبيرة في الإصابات"، أو عندما توقع رئيسة بلدية شيكاغو اتفاقا.

وقالت النقابة في تغريدة منفصلة إنه يجب: "تحديد شروط للعودة (إلى التعليم وجها لوجه) يتم التصويت بشأنها والموافقة عليها من جانب مجلس نقابة معلمي شيكاغو".

وأشارت النقابة إلى أن العمدة لوري لايتفوت وفريقها المعني بمدارس شيكاغو العامة "لم يوفروا بعد الأمان للغالبية العظمى من المدارس".